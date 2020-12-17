خطة أريفل.. أحدث ثورة في عالم السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى المستثمر الأمريكي الروسي المولد دينس سفيردلوف إلى إحداث ثورة في صناعة السيارات من خلال الاعتماد على مصانع صغيرة قليلة التكلفة.
يأتي ذلك كبديل لنموذج المصانع الكبرى متعددة خطوط الإنتاج التي تفرض نفسها على الصناعة على مدى نحو 100 عام.
ويحتاج مصنع أريفل الصغير إلى استثمارات بقيمة 50 مليون دولار تقريبا في حين أن المصنع الكبير للسيارات يحتاج استثمارات لا تقل عن مليار دولار، ولكن 10 مصانع صغيرة يمكنها إنتاج نفس كمية الإنتاج في مصنع واحد كبير وبنصف التكلفة الرأسمالية.
نقل موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات عن سفيردلوف قوله إن "أريفل أنفقت السنوات الخمس الماضية في تطوير نموذجها الفريد والتكنولوجيا المناسبة له، ونحن الآن نركز بشدة على مرحلة تسليم المنتجات".
وأضاف "نحن لا نستخدم الاستمبات المعدنية ولا ورش الطلاء الضخمة، بدلا من ذلك نحن نستخدم الألومنيوم في صناعة هيكل السيارة ومواد مضغوطة مناسبة لجسمها مع مواد لاصقة سريعة الالتصاق".
وتمتلك الشركة حاليا مصنعين من المصانع الصغيرة، أحدهما في شمال غرب لندن بمدينة بيسستر، والثاني في روك هيل بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، وتستهدف بناء 31 مصنعا حتى عام 2024.
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