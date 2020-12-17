ميراي في أمريكا.. جيل جديد من تويوتا الهيدروجينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة تويوتا طرح الجيل الجديد من سيارتها ميراي التي تعمل بخلايا الوقود المعتمدة على الهيدروجين في أمريكا خلال الشهر الحالي.

وأوضحت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا، أنها ستعمل على توسيع نطاق الاختيار بين فئتين من الطراز وتقليل السعر مقارنة بسعر الجيل الحالي.



وبحسب بيان صادر عن تويوتا، اليوم الخميس، يبدأ سعر السيارة ميراي إكس.إل.إي 2021 من 50495 دولارا وهو ما يقل بمقدار 8985 دولارا عن سعر السيارة ميراي إكس.إل.إي 2020.

ويبدأ سعر السيارة ميراي ليمتد 2021 من 66995 دولارا مع نفقات التوصيل.

وأشار موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن طرح فئتين من الجيل الجديد للسيارة التي تعمل بالهيدروجين يتيح للشركة اليابانية توفير بديل بسعر أقل للعملاء المستهدفين، في حين كانت تقدم السيارة في فئة واحدة في الماضي.

كما تعتزم تويوتا طرح السيارة ميراي إكس.إل.إي 2021 للإيجار بسعر يبدأ من 499 دولارا شهريا في حين يبدأ سعر إيجار الفئة الأعلى ميراي ليمتد من 549 دولارا شهريا.

ويعتمد تصميم السيارة ميراي 2021 على الهيكل الأساسي أيه.جي-إل للسيارات الفارهة ذات الدفع الخلفي الذي طورته تويوتا.

وبحسب تقديرات وكالة الحماية البيئية الأمريكية فإن مدى السيارة الجديدة من فئة إكس.إل.إي يبلغ 402 ميل قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالهيدروجين، وهو ما يزيد بنسبة 30% عن مدى الجيل الحالي ميراي 2020.

وأعادت تويوتا التحسين في مدى السيارة إلى القدرة المتزايدة لغاز الهيدروجين وتقليل مقاومة السيارة للهواء والخفض الكبير في أبعادها ووزنها. في الوقت نفسه يصل مدى الفئة الأعلى وهي ميراي ليمتد إلى 357 ميلا فقط.