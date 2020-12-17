مواصفات وعيوب سيارة فولكسفاجن باسات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكنك اقتناء سيارة فولكسفاجن باسات 2021 حيث لها الكثير من المميزات التي نتعرف عليها الآن بالإضافة إلى العيوب والأسعار الخاصة بها.

يوجد تنافس كبير بين السيارات الجديدة لعام 2021، وتعد سيارة فولكسفاجن باسات من السيارات الجيدة التي يمكنك اختيارها، حيث أن لها الكثير من المميزات التي تميزها عن غيرها من السيارات، وفيما يلي أهم مواصفاتها وعيوبها وأسعارها لعام 2021.





مواصفات سيارة فولكسفاجن باسات 2021:

- تأتي سيارة فولكسفاجن لعام 2021 والتي تعد من السيارات العائلية وهذا لمساحتها الواسعة، والتي تكفي لثلاث أشخاص في الخلف.

- التصميم الداخلي والخارجي للسيارة مميز جدا مما يجعلها من السيارات الفخمة والتي تتميز بالسهولة في الاستخدام.

- تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم في حوالي 8.9 ثانية.

- يوجد مساحات زجاجية جانبية كبيرة وواسعة.

- مساحة تخزين السيارة الخلفية تصل إلى حوالي 586 لتر.

- تتكون محركات السيارة من 4 إسطوانات بسعة 1.4 لتر ومزودة بشاحن توربيني.

- قوة المحرك تبلغ حوالي 150 حصان مع عزم أقصى للدوران قدره 250 نيوتن.

- يتميز المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من نوع dsg بـ 7 سرعات.

- يبلغ طول السيارة 4.7 متر والعرض 1.8 متر، والارتفاع 1.4 متر وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لتر.





- فولكسفاجن تتميز بمجموعة من وسائل الأمان ومنها الوسائد الهوائية مع نظام فرامل مانع للإنغلاق abs، ونظام ثبات إلكتروني، ونظام للمراقبة، ونظام التوزيع الإلكتروني edd كما يوجد نظام مراقبة ضغط الإطارات.

- تحتوي السيارة على نظام تحكم في السرعات، كما يوجد حساسات مطر، ونظام ملاحي GPS، وفرامل يد كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارات.

- تتميز السيارة بفتحة سقف بانورامية وبها خاصية لتعديل المقاعد كهربائيا.

- تم تدعيم السيارة بنظام ترفيهي ومنها كاميرا خلفية، و8 مكبرات للصوت، و شاشة للوسائط ومدخل USB.





عيوب فولكسفاجن باسات 2021:

- الصعوبة في الحصول على قطع الغيار للسيارة، حيث أن الشكل الجديد للسيارة غير منتشر.

- الفتيس الذي يوجد بالسيارة DRY مما يتسبب في قلق الكثيرين.

- السيارة منخفضة نسبيا مما يصعب التعامل بها في الكثير من المناطق.

- قطع الغيار المتوفرة غالية الثمن بالمقارنة مع المنافسين.

أسعار سيارة فولكسفاجن باسات 2021:

تتوافر السيارة في الأسواق المصرية بالنسخة المعدلة للجيل الثامن، وتتواجد بفئتين الفئة الأولى بسعر 495 ألف جنيه مصري، والفئة الأعلى بسعر 595 ألف جنيه مصري.