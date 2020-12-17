بدء الرصد الآلي لمخالفة طمس أو تغيير معلومات لوحة السيارة في هذا الموعد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت قوات أمن الطرق عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة السيارة بالمملكة.

وكشفت قوات أمن الطرق عن موعد الرصد الآلي للمخالفة عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “سعياً لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠ ديسمبر”.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور كانت قد أعلنت عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق بعد أيام قليلة، وذلك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية ومحافظة القريات.