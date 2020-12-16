جنرال موتورز تفتتح مركز جديد مخصص للطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جنرال موتورز عن افتتاح مركز تصنيعي جديد مخصص للطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع السيارات، وتصل مساحة المركز إلى 1400 متر مربع ويضم 24 طابعة متطورة ثلاثية الأبعاد.

ويُذكر أن شيفروليه بالفعل بدأت باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات بعض سيارات السباق، مثل كورفيت C8-R ونسخة سيلفرادو المخصصة للسباقات.

وصرح أودلي براون، رئيس قسم هندسة المواد لجنرال موتورز: “الكثير من المنتجات الأخيرة استفادت من الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل أو آخر.. ونتوقع أن التقنية الجديدة ستساهم في حل بعض التحديثات غير المتوقعة أثناء عمليات التطوير، بالإضافة إلى توفير الوقت والتكلفة”.

من أهم فوائد الطباعة ثلاثية الأبعاد هي التسريع من عمليات تطوير السيارات وتسهيل طباعة التصاميم المختلفة ودراستها على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال، صرح بعض تنفيذيي جنرال موتورز مسبقًا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد خفضت من فترة تطوير بعض مكونات المكابح في كورفيت 2020 بـ 9 أسابيع مع توفير 60% من نفقات البحث والتطوير لهذه الجزئية تحديداً.