ضعف كهرباء السيارة.. 5 أسباب مهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضعف الكهرباء في السيارة يؤثر عليها بشكل عام مما قد يتسبب في عدم القدرة على تشغيلها، وفيما يلي 5 أسباب هامة لضعف الكهرباء في السيارة.

قد تفاجئ بالضعف في الإضاءة الأمامية لسيارتك أو الصعوبة في تشغيل السيارة ويكون هذا ناتج عن تعرض السيارة إلى الضعف في الكهرباء الخاصة بها ويكون هذا نتيجة تعرضها إلى بعض الأعطال المختلفة وإليكم أسباب ضعف كهرباء السيارة.



أسباب ضعف كهرباء السيارة:

1. نوعية المولد:





يعتبر المولد هام للسيارة حيث أنه يوفر الطاقة اللازمة عند تشغيل المحرك، فضلا على أنه يساعد على شحن البطارية، وفي حالة وجودة نوعية سيئة من المولد أو عند تلفه فإنه يؤثر على الكهرباء في السيارة بشكل عام، مما يؤدي إلى ضعف الإضاءة في المصابيح الأمامية للسيارة، كما أنه يؤدي إلى الصعوبة في تشغيل السيارة.

2. انتهاء عمر البطارية:





عند عدم تغيير البطارية في المواعيد المخصصة لها فإنها تضر بكهرباء السيارة، حيث أن للبطارية عمر افتراضي يقدر بحوالي 3 سنوات تقريبا، كما قد تتلف البطارية بسبب بعض العادات الخاطئة للسائق، ومنها إضاءة مصابيح السيارة الأمامية عند إيقاف السيارة وعدم تشغيلها.

3. عطل في المُرحل الكهربائي (الريلاي):





المُرحل الكهربائي هو عبارة عن مفتاح للتشغيل يساعد على التحكم في الدائرة الكهربائية في السيارة ذات الفولت العالي، ويكون هذا من خلال إرسال تيار كهربائي متواصل بفولت منخفض لحماية السيارة من التعرض إلى الأضرار، وعند وجود عطل في الريلاي أو المرحل فإن كهرباء السيارة تتعرض إلى الضعف أو ربما للتوقف.

4. عطل في شمعات الاحتراق ( البواجي) :





تعتبر البواجي من أهم أجزاء السيارة حيث أنها ترسل إشارات كهربائية من ملف الإشعال، مما يساعد على إشعال خليط الوقود والهواء، وفي حالة تلف البواجي فإن السيارة تفقد طاقتها مما يؤثر على تشغيل المحرك وصعوبة تشغيل السيارة، كما أنها من الممكن أن تؤدي إلى التفريغ السريع لشحن البطارية.

5. قِصر في الدائرة الكهربائية:





الدائرة الكهربائية هي مسار يوجد في السيارة لنقل التيار الكهربائي إلى البطارية أو المولد أو المصابيح والمحركات الكهربائية وأسلاك التوصيل، وحدوث قِصر في هذه الدائرة يؤثر على كهرباء السيارة مما يؤدي إلى ضعفها والتفريغ للبطارية بشكل سريع، كما أنها قد تتسبب في تعطل السيارة.