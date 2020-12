تعرف على أهم مواصفات جينيسيس GV80 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مع انطلاق جينيسيس GV80 الجديدة كلياً في السوق السعودي، نقدم لكم أهم مواصفات السيارة.

يتميز تصميم السيارة بشبك أمامي مثلث الشكل ومصابيح رباعية كبيرة، جوانب حادة رياضية مع عجلات ضخمة 22 إنش ومصابيح خلفية منفصلة وجناح كبير مدمج بالسقف.

تضم المقصورة مقود جلد ثنائي الشكل، عدادات رقمية بجانب شاشة 14.5 إنش تدعم التعرف على خط اليد لكتابة أسماء الوجهات بنظام الملاحة، مع وجود نظام عزل صوتي فعّال يعمل عبر الموجات الصوتية.

تقنيات السيارة وأنظمة السلامة تضم ما يلي:

مثبت سرعة متكيف

تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية تلقائياً

مراقبة انتباه السائق

مساعد الركن

تعليق هوائي الكتروني متصل بكاميرا للتعرف على التضاريس

قرص ناقل الحركة القابل للدوران



‫مقاعد‬ ‫مبطنة‬ ‫من‬ ‫جلد‬ Nappa

زخرفة خشبية أصلية

فتحات تهوية بتصميم مبسط

نظام إضاءة أمامي ذكي

‫نظام‬ ‫الوسائد‬ ‫هوائية‬ – 10 ‫وسائد‬

نظام تنقية الهواء

التحكم في تعديل المقاعد

18 مكبر صوت من لكزيكون

وستتوفر جينيسيس GV80 2020 بالمحرك التالي:

تيربو 3.5 لتر 6 أسطوانات بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر ونظام دفع كلي.

