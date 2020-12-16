لكزس تدعم "ES" لعام 2021 بمواصفات فخمة.. هل تنافس مرسيدس E53 وأودي A7؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة لكزس اليابانية المصنعة للسيارات عن طرحها لنسخة جديدة مخصصة لعام 2021، من طراز ES، تنافس بها سيارات مرسيدس E53، و أودي A7.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرض لمواصفات وقدرات النسخة الأحدث من الطراز ES، شمل الكشف عن قوة محرك الطراز، وما يتوفر منه من فئات للبيع وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



تحدث الموقع في البداية عن أبرز التعديلات التي أضيفت لنسخة 2021 من الطراز، وذكر أن لكزس ضمت فئة جديدة لفئاته، باسم ES250، ستعمل بمحرك بسعة 2.5 لتر ذو أربعة أسطوانات.

الأسعار

وتوفر لكزس من طراز ES مجموعة كبيرة من الفئات للبيع بنسخته لعام 2021، يبلغ عددها 6 فئات، الفئة الافتتاحية تتوفر باسم ES 250 ويطرح بتكلفة 40,925 ألف دولار، ثم فئة ES 350 وتتوفر بتكلفة 40,925 ألف دولار، من بعدها تتوفر فئة ES 300h وتطرح بتكلفة 42,835 ألف دولار.

من بعدها تتوفر فئة ES 350 Luxury وتتوفر بتكلفة 46,125 ألف دولار، من بعدها تتوفر فئة باسم ES 350 F Sport وتتوفر بتكلفة 46,725 ألف دولار، ثم فئة ES 350 Ultra Luxury، وتطرح بتكلفة 49,925 ألف دولار.





المحرك

ويتوفر من طراز لكزس بمختلف فئاته، 3 خيارات فيما يخص المحرك، الخيار الأول هو محرك بسعة 2.5 لتر ذو أربعة أسطوانات، وينتج قوة 203 حصان.

الخيار الثاني هو محرك v6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 302، والمحرك الثالث هو محرك هجين ينتج قوة إجمالية تصل لـ215 حصان.





التقنيات

وضمن كماليته، يتمتع طراز لكزس ES بمنظومة تقنية، تشمل على شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، تعمل بنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بالطراز أيضا خاصية المتحدث الذكي أليكسا من أمازون، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وخاصية اتصال بالإنترنت اللاسلكي، ونظام صوتي مكون من 10 سماعات مكبرة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لطراز ES، وتشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام لضبط السرعة.