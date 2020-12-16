مفاجأة أمازون.. "روبو تاكسي" للشوارع المزدحمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "زوكس" المتخصصة في صناعة المركبات ذاتية القيادة، التابعة لشركة "أمازون" عن أول سيارة أجرة ذاتية القيادة من إنتاجها.

وكشفت الشركة عن السيارة الكهربائية ذاتية القيادة وقالت إنها مخصصة لنقل الركاب في الشوارع المزدحمة.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية الأولى للسيارة، وقال "تجمع المركبة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتيكس وهندسة السيارات، بالإضافة لأحدث التقنيات بمجال صناعة السيارات الكهربائية والأمن والسلامة".





وتصل سرعة السيارة إلى 120 كم في الساعة، في حين تمكن البطارية المركبة من مواصلة سيرها على مدار 16 ساعة في الشحنة الواحدة.

تتمتع السيارة بقدرات قيادة ثنائية الاتجاه، والتوجيه بأربع عجلات، ما يسمح لها بتغيير الاتجاهات والتنقل في المساحات الضيقة.