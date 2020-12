هينيسي تدشن فينوم F5 رسمياً بسرعة قصوى قد تزيد عن 500 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – بعد حملة تشويقية دامت طويلاً، ها هي هينيسي تكشف رسمياً عن فينوم F5 سوبركار، وذلك احتفالاً بالذكرى الثلاثين على تأسيس شركة التعديل الشهيرة، وتقول الشركة أنها تستهدف الوصول إلى سرعة قصوى تزيد عن 500 كم/س.

في البداية، أبرز ما يُميز السيارة هو محركها، حيث تستمد قوتها من محرك V8 سعة 6.6 لتر مزدوج التوربو مطور خصيصاً ويُعرف باسم فيوري وهو الأقوى في السيارات الإنتاجية، حيث يولد قوة 1817 حصان و1617 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما أنه مصنوع يدوياً من الحديد الزهر مع رؤوس أسطوانات من الألومنيوم، ويتصل المحرك بناقل حركة نصف أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع خلفي.

وبالنسبة للأداء، فتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من ثلاث ثوان، ومن 0 إلى 200 كم/س في أقل من خمس ثوان، وصممت السيارة باستخدام العديد من الأجزاء المصنوعة من ألياف الكربون، ليصل وزنها الإجمالي إلى 1360 كجم، ويؤدي ذلك لحصولها على نسبة وزن إلى قوة أفضل من أي سيارة أخرى حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، صممت هينيسي السيارة لتقديم تجربة قيادة لا مثيل لها، حيث زودت بخمسة أوضاع قيادة مختلفة تعرف باسم Sport وTrack وDrag وWet وF5، والأربعة الأولى تشرح نفسها بنفسها، في حين أن F5 هو الوضع الذي سيُتيح للسائق استخدام أقصى قوة متاحة.

نصل إلى التصميم، حيث تتمتع بتصميم يُعزز من الديناميكية الهوائية بشكل كبير، حيث تتمتع بشكل انسيابي مع فاصل أمامي بارز، وغطاء محرك بفتحة تهوية ومغارف جانبية كبيرة، بالإضافة إلى هيكل سفلي مسطح، وواجهة خلفية مُميزة، مع مشتت هواء كبير وأربعة عوادم Cerakoted، بالإضافة إلى ألواح هيكل من ألياف الكربون، وأبواب تُفتح لأعلى، وجنوط مقاس 19/20 بوصة، ملفوفة بإطارات ميشلان بايلوت كاب 2، كما أن فينوم F5 قابلة للتخصيص بنسبة 100%، وهي أكبر بشكل صغير من فينوم جي تي.

وفي الداخل، حصلت السيارة على مقصورة رياضية تركز على السائق مع أسطح مغطاة بالجلود وألياف الكربون، حيث يجلس السائق خلف عجلة قيادة من ألياف الكربون، وينظرون إلى أجهزة قياس رقمية مقاس 7 بوصة، وفي النصف، يوجد نظام ترفيهي مقاس 9 بوصة، يتميز بملاحة جي بي اس، ويدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، مع مقاعد رياضية من ألياف الكربون، وناقل حركة بسيط، ودواسات من الألومنيوم المشغول آلياً، وعلم أمريكا على الأبواب.

وفي الختام، سيقتصر إنتاجها على 24 نسخة فقط، وسيبدأ سعرها من 2.1 مليون دولار (7.9 مليون ريال)، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم الأولى العام المقبل، ولدى الشركة خطط كبيرة لعام 2021، كما ستقوم الشركة باختبار سرعتها القصوى في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، حيث ستستخدم مهبط طائرات بطول 5.2 كم مصمم في الأصل لمكوكات الفضاء، وذلك لاختبار أداء فينوم F5.

