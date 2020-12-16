زيادة طفيفة على أسعار هيونداي إلنترا CN7

كتب: باسل الحلواني
أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة هيونداي إلنترا cn7، موديل 2021، التي تتوافر في السوق المحلية عبر 7 فئات من التجهيزات.
وبلغت قيمة الزيادات الجديدة على جميع فئات هيونداي إلنترا cn7، ألف جنيه، وأصبح سعر الفئة الأولى من السيارة 317 ألف جنيه، فيما أصبح سعر الفئة الثانية 327 ألف جنيه.
وارتفع سعر الفئة الثالثة إلى 337 ألف جنيه، وأصبح سعر الفئة الرابعة 363 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الفئة الخامسة ليصبح 388 ألف جنيه.
وبات سعر الفئة السادسة من إلنترا CN7، بعد الزيادة الجديدة 426 ألف جنيه، بينما جاءت أعلى فئة بـ 486 ألف جنيه.
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