زيادة أسعار شيري أريزو 5

كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر، زيادة طفيفة على أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2021، المجمعة محلياً.

ويقدم وكيل شيري، السيارة أريزو

5 حالياً بـ 3 فئات من التجهيزات، وطالت الزيادة الجديدة التي تقدر بنحو 600 جنيهاً جميع فئات السيارة، لتصبح أسعار الفئةالأولى "مانيوال" 170500 جنيه بدلاً من 169.9 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية "أوتوماتيك" من شيري أريزو 5 فأصبح سعرها 190500 جنيه بدلاً من 189.9 ألف، فيما جاءت الفئة الأعلى تجهيزاً "الثالثة" أوتوماتيك بسعر 203500 جنيه بدلاً من 202.9 ألف جنيه.