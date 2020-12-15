إطلاق آوديA5 سبورتباك موديل 2021 الجديدة كليًّا

كتب: باسل الحلواني

أطلقت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATC)، الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر، الموديل الجديد كليًّا آودي A5 لعام ٢٠٢١ في السوق المصرية مع محرك أقوى جديد سعة لترين فئة TFSI رباعي الأسطوانات بقوة ١٩٠ حصانًا والعديد مِن اللمسات الرياضية المعزّزة داخليًّا وخارجيًّا، بالإضافة إلى القائمة العريضة مِن الأنظمة الإلكترونية المتطوّرة، وكل تلك الخواص مجتمعة تتوافر بسعر ٩٧٠.٠٠٠ جنيه مصري.

قدَّمت آودي موديلها A5 للمرة الأولى في عام ٢٠٠٧ بصيغ هيكلية عديدة منها الكوبيه والمكشوف وأيضًا السبورتباك الجذّابة، أمّا الجيل الثاني الحالي مِن آودي A5، فقُدِّم في عام ٢٠١٦ قبل إخضاعه لتحسينات وتعديلات لافتة لعام ٢٠٢١، تركّزت أبرزها في الطلّة الرياضية الأكثر ديناميكية عن أي وقتٍ مضى، والمقصورة الفخمة الأكثر جاذبية التي استعانت بتقنيات رقمية أحدث مع خيار محرك أقوي ذي الأداء الرياضي الاستثنائي.

الفئة التجهيزية الأحدث ذات الأداء الرياضي المعزّز S Line مِن A5 جاءت بخطوط خارجية تجعلها أقرب إلى نُسخ R وRS الرياضية بامتياز المقدمة من آودي، مع الاستعانة بشبك تهوئة أمامي أحادي جديد يُزيّن المُقدّمة ومصابيح رئيسية متطورة فئة Matrix LED مع إشارات التفاف ديناميكية، بخلاف الصادمين الأمامي والخلفي الرياضيين للفئة S Line، والمصابيح الخلفية فئة LED مع إشارات التفاف ديناميكية بدورها، وأيضًا النوافذ ذات اللون الدّاكن المظلّل وفتحة السقف الجذّابة والعجلات خماسية الأذرع قياس ١٨ بوصة.

ولا يُمكن كذلك إغفال شعار S

Line الخارجي وخيارات ألوان الطلاء الخارجي الخمسة والمرايا الخارجية ذاتية التعتيم المجهّزة بخاصيتَي التدفئة والذاكرة، وأيضًا خطّ السقف المنحني باتّجاه المُؤخِّرة بوصفه سمة مِن سمات السيارات الرياضية ومخرجي العادم الرياضيين لتُتَمم الطابع الرياضي بوجه عام.

بالنسبة إلى الأبعاد القياسية لتلك السبورتباك الرياضية، نجد أن الطول العام يبلغ ٤٧٣٣ ملم في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨٤٣ و١٣٨٦ ملم على الترتيب، أمَّا قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٨٢٤ ملم.

ورغم الخطوط الخارجية التي جاءت جريئة وهجومية الطابع، تمتّعت A5 السبورتباك الجديدة بمقصورة أفخم مِن أي وقتٍ مضى بمكوّنات عالية الجودة ناعمة الملمس لأدق التفاصيل، منها الجلود الفاخرة وحليات من الألومنيوم الفضي وأيضًا القشور ذات الطبيعية الخشبية رمادية اللون.

على الصعيد التقني، قامت آودي بإحداث طفرة مع موديلات A5 المحسّنة لعام ٢٠٢١، مقارنة بالطراز السابق. وفي هذا السياق، جرى اعتماد A5الجديدة بلوحة عدّادات رقمية بالكامل (Audi virtual cockpit plus) مع نظام معلوماتي ترفيهي جديد يتصل بشاشة قياس ١٠.١ بوصة يتضمّن "واجهة آودي للهواتف المحمولة" للاتصال بنظامي "آبل كار بلاي وأندرويد أوتو"، بخلاف النظام الصوتي عالي النقاء العائد إلى آودي.

ومِن ضمن أبرز التجهيزات الجديدة المُعتمدَة بمقصورة A5 الجديدة كليًّا، المقوّد الجلدي الرياضي ثلاثي الأذرع متعدّد الاستخدامات مع نهايات مسطّحة والمقاعد الرياضية الأمامية التي يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًّا في أكثر مِن اتّجاهٍ مع خاصية الذاكرة لمقعد السائق، مع تزويد المقاعد الأمامية بدعامة للفقرات القطنية رباعية المسارات لراحة أكبر على المسافات الطويلة. أيضًا، هناك تقنية البلوتوث ومثبِّت ومحدِّد السرعة وكذلك مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة وحسّاسات الرّكن الأمامية والخلفية وزرّ تشغيل وإبطال المحرك، بخلاف نظام الدخول السهل دون استخدام المفاتيح التقليدية ونظام "آودي درايف سيليكت"، وغيرها مِن التجهيزات الفخمة المتنوّعة.

أمّا بالنسبة إلى أبرز تجهيزات السلامة والأمان المُعتمدَة في الطراز A5 الأحدث لعام ٢٠٢١، فيُمكن ذِكر الوسادات الهوائية الست المُتنوِّعة ونظام مانع الانغلاق الكبحي (ABS) ونظام توزيع قوى الكبح عند الطوارئ (EBD)، بالإضافة إلى نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات (ESC) ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS) وكاميرا الرؤية الخلفية ونظام الأمان ضد السرقة ونقطتي تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف وغيرها.

انتقالا إلى الشقّ الميكانيكي، تتمتع آودي 5A بمحرك قوي جديد سعة لترين فئة TFSI، قادر على توليد ١٩٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٢٠ نيوتن/متر، علمًا بأنّ هذا المحرك رباعي الأسطوانات يتّصل بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة S Tronic تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. يَدفع هذا المحرك الموديل A5 الذي يبلغ وزنه الإجمالي ١٥٩٠ كجم مِن السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٧.٢ ثانية فقط، وتستفيد السبورتباك الرياضية الفخمة الجديدة لعام ٢٠٢١ كذلك مِن نظام تعليق رياضي يكفل سلوكًا ديناميكيًّا محبّبًا.