تعرف على مؤشرات تلف طرمبة البنزين وكيفية الحفاظ عليها

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر طرمبة البنزين “مضخة الوقود” من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة والتي تساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، حيث أنها الجزء المسؤول عن ضخ البنزين من خزان الوقود إلى المحرك.

وفي حال تعرض طرمبة البنزين للتلف فإنها تسبب الكثير من الأعطال والمشاكل عند قيادتك السيارة على الطريق، وقد تصل إلى إيقاف السيارة بالكامل عن العمل، لذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية مؤشرات تلف طرمبة البنزين وكيفية الحفاظ عليها.

أبرز مؤشرات تعرض طرمبة البنزين للتلف:

– ملاحظة صعوبة تشغيل محرك السيارة – تقطيع السيارة عند التسارع والتباطؤ

– ملاحظة ضعف عزم السيارة أثناء السير خاصة عند صعود المرتفعات

– ظهور بعض الارتجاجات ذات النمط المتقطع في محرك السيارة

– ارتفاع حرارة المحرك بشكل دائم، خاصة بعد السير لمسافات طويلة

– إضاءة لمبة تحذير فحص المحرك عند وضع التشغيل

– استهلاك زائد وغير طبيعي للبنزين

– صدور صوت مزعج بجانب خزّان البنزين خاصة عند بداية التشغيل

نصائح للحفاظ على طرمبة البنزين:

– عدم ترك خزان الوقود شبه فارغ بشكل دائم، كي لا تسحب الطرمبة الشوائب والرواسب التي توجد في قاع الخزان

– اختيار نوعية البنزين التي توصي به الشركة المصنعة للسيارة