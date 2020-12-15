تويوتا ستكشف عن سيارة كهربائية العام القادم ببطاريات “صلبة” ثورية

الخليج ٣٦٥ نت – البطاريات الكهربائية الصلبة هي الثورة القادمة في عالم السيارات، مع وعود الشركات بتوفير ضعف المدى الحالي لبطاريات ليثيوم أيون وأوقات شحن قصيرة لا تتعدى 10 دقائق.

وقد أشار تقارير من مجلة Nikkei Asia إلى أن تويوتا حققت طفرة في تطوير البطاريات الصلبة مع استعدادها لتدشين سيارة كهربائية اختبارية العام القادم بالبطاريات الجديدة تمهيداً لطرح موديل إنتاجي خلال عام أو اثنين على الأكثر.

كما أشارت المجلة إلى أن تويوتا سجلت أكثر من 1000 براءة اختراع في البطاريات الكهربائية الصلبة، ومن المتوقع أن يتعدى المدى 500 كيلومتر للشحنة الواحدة مع مشاركة البطاريات الجديدة مع حلفاء الشركة، خاصة سوبارو، والتي تتعاون حالياً مع تويوتا في المجال الكهربائي.

ويُذكر أن معظم شركات السيارات الأخرى لا تتوقع طرح سيارات كهربائية ببطاريات صلبة قبل 2025 أو حتى 2027، ولكن قد نرى تسارعاً في عمليات التطوير كردة فعل للمنافسة من تويوتا.