الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 19 سيارة جيب رانجلر موديل 2020، وشددت على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa. ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية انفصال ذراع التحكم الأمامي السفلي الأيسر أثناء القيادة؛ مما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على السيارة ووقوع حادث. ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع الشركة المتحدة للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 19 سيارة جيب رانجلر 2020 لخلل قد يُفقد السيطرة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.