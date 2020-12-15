المرور يُحذّر السائقين من القيادة على أكتاف الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السائقين عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من القيادة على لكونها ليست مسارات للتجاوز. وشددت إدارة المرور عبر حساب تويتر، قائلة: “يجب على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق”، موضحة أن كتف الطريق معدّ فقط للتوقف الإضطراري للسيارات وليس مسارًا للتجاوز.

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