صور.. أبرز 5 معلومات عن أودي A6 موديل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة أودي الألمانية عن قدرات نسخة 2021 الأحدث من طراز A6 الذي تقدمه للأسواق بإمكانيات محدثة، ومجموعة متميزة من الفئات.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من طراز A6، وقوة المحرك، والتكلفة وأبرز الكماليات.

أبرز التحديثات

وفرت أودي في الطراز إطارات بقياس أكبر يصل إلى 19 بوصة، مع تعزيز القدرات التقنية للسيارة، بتوفير كاميرات مراقبة لمحيط السيارة تعمل بزاوية 360 درجة.

ومن الداخل أضافت الشركة الألمانية شاشة معلومات بقياس أكبر يصل إلى 10.1 بوصة.







الأسعار

سيتوفر للبيع من طراز أودي A6 بنسخته الجديدة 6 فئات لعام 2021، الفئة الافتتاحية Premium 45 ستطرح بتكلفة 55 ألفا و945 دولارا.

أما أعلى فئة من الطراز هي Prestige 55، وتطرح بتكلفة 70 ألفا و545 دولارا.

المحرك

يتوفر الطراز بخيارين فيما يخص المحرك، الأول هو المحرك التوربيني سعة 2 لتر، ينتج قوة 248 حصانا، لديه 4 أسطوانات، والخيار الثاني هو محرك V6 سعة 3 لترات، ينتج قوة 335 حصانا.

ويتمتع المحرك الأقوى من الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.





التقنيات

ضمن الكماليات التي تتوفر بطراز أودي A6 لعام 2021، قدراته التقنية التي تشمل، شاشة معلومات بقياس يبدأ من 8.8 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويتوفر بالطراز خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، إضافة إلى نظام صوتي بعدد من السماعات يتراوح بين 10 و16 سماعة مكبرة من ماركة Bang & Olufsen.

الأمن والحماية

يتمتع الطراز بمنظومة أمن وحماية مساعدة للسائق، تشمل عدد من الأنظمة، أبرزها نظام الركن الذاتي في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار ونظام لضبط السرعة.



