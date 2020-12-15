عروض كاديلاك اسكاليد 2020 بعرض خاص من الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الجميح للسيارات وكيل “كاديلاك” الحصري في المملكة عروض على سيارتها كاديلاك اسكاليد موديل 2020 وذلك استعداداً لوصول الجيل الجديد من اسكاليد الذي سوف يبدأ من 430 الف ريال سعودي.

تأتي تفاصيل العرض كتالي:

السعر النقدي: 259,000 ريال سعودي غير شامل الضريبة

التمويل: 50% – 50% بدون مرابحة مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

ولعملاء النقدي برنامج اسكاليد التنفيذي دعم اضافي خاص لجهات مختارة

في الختام، يجدر بالذكر أن سعر كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة يبدأ من 430 الف ريال سعودي عند الوكيل.

صورة العرض: