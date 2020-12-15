نظرة على كيا كادينزا 2021 مع أبرز منافسيها في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك كيا كادينزا 2021 منافسين أقوياء في أسواق المملكة مثل تويوتا أفالون ونيسان ماكسيما، والتي تتنافس جميعاً في فئة السيدان الكبيرة، وتمتلك كيا المقومات اللازمة للتنافس معهم من حيث التصميم الأنيق والتقنيات الذكية والأسعار التنافسية إلى حد كبير.

حيث تتميز كادينزا 2021 بتصميم خارجي مميز، مع شبك أمامي مقعر وخط منحوت يتدفق من المصابيح الأمامية إلى المصابيح الخلفية ومصابيح أمامية إل إي دي، كما تم دمج أضواء الانعطاف بشكل أنيق في كلا جانبي الصدام الأسفل بما يضمن أن نيتك في الانعطاف بالسيارة ستكون واضحة للآخرين على الطريق، بالإضافة إلى مصابيح إل إي دي الخلفية المميزة وزر فتح باب الأمتعة المدمج بالشعار، وغطاء باب الأمتعة الخلفي بلمسات الكروم يعكس الثبات والرقي.

وفي الداخل، تتميز بمقاعد مُريحة بتقنيات عديدة مثل إمكانية تعديلها كهربائياً بـ 14 وضعية، وإطالة وسائدها كهربائياً، وتهويتها، وفي الخلف، تحصل على مقاعد مُريحة أيضاً ومساحة واسعة للأقدام، والعديد من وسائل الراحة الخلفية، كما تحصل السيارة على تقنيات ذكية عديدة ومجموعة شاشات كبيرة لقيادة أكثر تحكماً، مع نظام صوتي هارمان كاردون بـ 12 مكبر صوت، وشاحن لاسلكي لهاتفك الذكي.

كما تتوفر أيضاً بالعديد من مزايا السلامة ومساعدة السائق التي تعزز تنافسيتها مع 9 وسائد هوائية ونظام المساعدة على تفادي الاصطدام الخلفي، ومساعد تجنب الاصطدام الأمامي وغيرهم الكثير، في حينتستمد السيارة قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 290 حصان و338 نيوتن.متر ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي.

في الختام، بالطبع أبرز ما يُميزها هو سعرها، حيث تتوفر عند الوكيل كيا الجبر بثلاثة فئات بالأسعار التالية:

LX 3.5L FWD S1 بسعر 126,555 ريال

EX 3.5L FWD M1 بسعر 140,355 ريال

3.5L EX FWD L1 بسعر 172,555 ريال

في حين يبدأ سعر نيسان ماكسيما من 111,990 ريال وحتى 146,990 ريال لفئة SR، وتويوتا أفالون يبدأ سعرها من 135,700 ريال، وتصل إلى 172,730 ريال.

صورة نيسان ماكسيما:

صورة تويوتا أفالون:

صور كيا كادينزا 2021: