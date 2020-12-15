قدرات مميزة.. لكزس IS الجديدة تتحدى بي إم دبليو وجينيسيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح لكزس اليابانية النسخة الأحدث من طراز IS بداية عام 2021، لتدخل في منافسة مع بي إم دبليو الفئة الثالثة وجينيسيس G70.

وقالت الشركة: يتوفر من طراز لكزس IS، الفئة IS300 بسعر 40,025 دولارا، والأخرى IS350 سبورت بسعر 43,925 دولارا.

وقال موقع "كار أند درايفر" إن طراز IS الجديد شهد تعديلات شاملة من الداخل والخارج، وتم تدعيمه بأنظمة للأمن والحماية.





المحرك



يتوفر بالطراز، الخيار الأول، محرك توربيني بسعة 2.0 لتر أربع أسطوانات، ينتج قوة ( 241 حصانا)، والثاني محرك V6 ينتج قوة (311 حصانا).





التقنيات

القدرات التقنية التي يطرح بها طراز لكزس IS، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 8.0 و 10.3 بوصة، تشمل على نظام ملاحي متطور، و تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بها خاصية المتحدث الذكي أليكسا من أمازون.

بالإضافة إلى النظام الصوتي من ماركة Mark Levinson والمكون من 17 سماعة مكبرة تنتشر في أرجاء السيارة.

الأمن والحماية

يتوفر بالطراز مجموعة من أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، أبرزها الركن الذاتي في حالات الطوارئ، والحفاظ على المسار والتنبيه حال الخروج عن المسار وضبط السرعة.



