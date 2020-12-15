بي إم دبليو تكشف عن طراز جديد من X5 M.. تقنيات فائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة بي إم دبليو عن تفاصيل النسخة الأحدث من طراز X5 M عالي الأداء التي تعزز أسطولها من سيارات SUV.

ووفق بيانات، أبرز ما أجري من تعديلات على نسخة 2021 تدعيم القدرات التقنية، بتوفير نظام أندرويد أوتو، وخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي ضمن الكماليات للمرة الأولى.

وقال موقع "كار أند درايفر"، إنه سيتم طرح بي إم دبليو ز X5 M فئة وحيدة للبيع بالأسواق بتكلفة 106,095 دولارا.





المحرك



يعمل الطراز بمحرك فئة V8 بسعة 4.4 لتر، وهو توربيني مزدوج، ينتج قوة( 600 حصان)، بمعدل دوران 553 لفة/قدم، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، ويحسن من سرعة السيارة إطاراتها التي تتوفر بحجم يتراوح بين 21 و22 بوصة.





التقنيات

السيارة الجديدة تعمل بنظام iDrive من بي إم دبليو، إلى جانب أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتتوفر هذه الشاشة بحجم عملاق يصل لـ 12.3 بوصة، كما يتوفر بالطراز نظام صوتي من ماركة Harman/Kardon وماركة Bowers & Wilkins ليختار فيما بينهما عملاء الشركة عند الشراء.





أنظمة الأمن والحماية

أبرزها نظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، والحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بخلاف نظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.