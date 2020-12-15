5 سيارات SUV صينية لاتتخطى أسعارها الـ 300 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

حققت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، انتشاراً واسعاً في السوق المصرية، خاصةً كونها تتناسب مع كافة أنواع الطرق في جميع أنحاء الجمهورية.

وشهدت السيارات الـSUV صينية المنشأ تحديداً إقبالاً كبيراً من العملاء في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مع تقديمها بأسعار مناسبة للراغبين في الحصول على طرازات تنتمي لهذه الفئة.

وتقدم "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار 5 سيارات صينية SUV في السوق المحلية لاتتخطى أسعارها الـ 300

ألف جنيه.

ساوإيست DX3

يطرح وكيل علامة ساوإيست في مصر، السيارة ساوايست DX3، بـ3 فئات من التجهيزات، يبلغ سعر الفئة الأولى 280 ألف جنيه، ويوجد إصدار منها بسقف لونين بسعر 283 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فتقدم بسعر 309900 جنيه، وتأتي الفئة الثالثة بسعر 337900 جنيه.

شيري تيجو 3

تتوافر السيارة شيري تيجو 3، موديل 2021، فى السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات،

يبلغ سعرها 239.9 ألف جنيه.

إ م جي ZS

تُقدم السيارة إ م جي ZS بـ 3 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 254 ألفًا و990 جنيهًا، للفئة الأولى، فيما يبلغ سعر الفئة الثانية 269 ألفًا و990 جنيهًا، أما الفئة الثالثة فيبلغ سعرها 287 ألفًا و990 جنيهًا.

شيري تيجو 7

تتوافر السيارة شيري تيجو 7 المجمعة محلياً بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 277 ألف جنيه، والفئة الأعلى بـ 301 ألف جنيه.

فاو X40

تقدم السيارة فاو X40، بفئتين من التجهيزات، يبلغ سعر الفئة الأولى 275 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثانية من السيارة نحو 285 ألف جنيه.