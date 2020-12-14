القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. أعلنت شركة مرسيدس الألمانية العملاقة لتصنيع السيارات عن إطلاق سيارة الفئة C الجديدة بشاشة كبيرة في الكونسول الأوسط. أعلنت شركة فورد عن تكلفة الموديل الخاص Fiesta ST Edition، والتي تبدأ من 32 ألف يورو. هبطت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 10.2% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوتيرة أسرع عن الشهر الذي سبقه. كشفت شركة فولكسفاجن النقاب عن سيارتها ID.4 الجديدة، التي تعتبر أول سيارة رياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الكهربائي الخالص.

قد يعرضك تلف طرمبة البنزين الخاص بسيارتك إلى بعض المشكلات التي تواجهها أثناء القيادة أو عند تشغيل السيارة.. إليكم العلامات.

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات.. مفاجأة مرسيدس C وأسعار فورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.