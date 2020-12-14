وزير الري الإثيوبي يصل الخرطوم.. استئناف مفاوضات سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى السودان، الإثنين، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، في زيارة رسمية تهدف إلى استئناف مفاوضات سد النهضة.

وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، فإن زيارة الوزير الإثيوبي ستناقش سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.



وعقد وزيرا الري السوداني، ياسر عباس، ونظيره الإثيوبي، جلسة مباحثات تناولا خلالها موقف المفاوضات الجارية، وتذليل العقبات التي تعترض طريقها للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الأطراف الثلاث.

ويأتي وصول سيلشي للخرطوم، غداة زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى إثيوبيا، والتي خلصت لتوافق بين الخرطوم وأديس أبابا على استئناف مفاوضات سد النهضة الأسبوع المقبل.

وصباح الأحد، وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى عاصمة إثيوبيا أديس أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وقال حمدوك في تصريحات فور وصوله إنه يتطلع لمناقشة القضايا السياسية والإنسانية والأمنية مع نظيره الإثيوبي.

وخلال الزيارة، أعلن حمدوك توافق السودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل، كما اتفق الجانبان على تفعيل لجنة الحدود العليا المشتركة بين البلدين.

وكان وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، قد أعلن أوائل الشهر الجاري تمسك بلاده برعاية الاتحاد الأفريقي لمحادثات سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق ملزم.



وتخوض مصر والسودان (دولتا المصب) مفاوضات شاقة مع إثيوبيا (دولة المنبع) للتوافق على آليات تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.

ومنتصف الشهر الماضي أعلن السودان مقاطعته للمحادثات الجارية بشأن سد النهضة، قائلا إن النهج الحالي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل السد لم يسفر عن نتائج.