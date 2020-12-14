رسميا.. فورد تعلن أسعار الموديل الخاص Fiesta ST Edition

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فورد عن تكلفة الموديل الخاص Fiesta ST Edition، والتي تبدأ من 32 ألف يورو.

وتتمتع سيارة فورد الجديدة ببعض التجهيزات الإضافية ومجموعة تعليق قابلة للضبط.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الجديدة ثلاثية الأبواب تتميز في المقام الأول من خلال مجموعة التعليق الملولبة والقابلة لأوضاع الضبط، وهو ما ساعد على خفض السيارة في الأمام 15 ملم وفي الخلف 10 ملم.

وقد تمت موائمة وضبط مجموعة التعليق على حلبة نوربورجرينج، وتتألق السيارة الجديدة بطلاء الأزرق Nitro، مع جنوط خاصة قياس 18 بوصة، وحليات باللون الأسود على المرايا والمئزر الأمامي والاسبويلر الخلفي.

وتزدان المقصورة الداخلية بخيوط حياكة باللون الأزرق، وبعض المكونات في مظهر الكربون الجذاب، وتستند السيارة على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 200 حصان.

وتكفي هذه القوة لتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 5ر6 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 230 كلم/س، وأصبح من الممكن الآن اختيار وضع القيادة Sport مباشرة من المقود.