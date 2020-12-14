أسعار جيلي كولراي 2021 في السعودية Geely Coolray

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت جيلي كولراي 2021 إلى المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري للصانع الصيني شركة جيلي الوعلان، والآن دعونا نتعرف على أسعارها وأبرز المعلومات عنها فيما يلي.

تأتي السيارة إلى الأسواق بثلاثة فئات وهم:

أهم المعلومات عن جيلي كولراي 2021:

تصميم السيارة: كروس أوفر بتصميم شبابي وتكنولوجيا متطورة، حيث يهيمن عليها مظهر رياضي جذاب عبر شبك أمامي كبير ومصابيح أمامية ونهارية LED، مع مصابيح خلفية LED متصلة عبر شريط معدني.

قمرة القيادة: ذكية وجذابة تستخدم مواد صديقة للبيئة في ديكوراتها الداخلية مع نظام فلتر PM 2.5 يعمل على توفير هواء نظيف ونقي للركاب.

هيكل السيارة مصنف بفئة 5 نجوم لمتطلبات السلامة، وهو مصنوع من الفولاذ عالي القساوة مع نقاط امتصاص الصدمات.

ﻭﺳﺎﺩﺗﺎﻥ ﻫﻮﺍﺋﻴﺘﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣﻴﺘﺎﻥ – وسادتان هوائيتان جانبيتان بالأمام – ستائر هوائية جانبية بالسقف.

مساعدة ركن السيارة الآلي – بحث تلقائي عن موقف للسيارة – مكابح آلية عند اكتشاف المطبات الصناعية – الكشف عن النقاط العمياء – نظام الرؤية المحيطية 360 درجة (4 كاميرات).

الألوان: أبيض – برتقالي – أحمر – أزرق – فضي.