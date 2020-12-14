بأسعار تبدأ من 675 ألف جنيه.. وكيل ألفاروميو يطرح جوليا 2021

كتب: باسل الحلواني

طرحت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل علامة ألفا روميو الإيطالية في مصر، موديل 2021 من سيارتها السيدان الفارهة جوليا.

زودت ألفا روميو جوليا ،بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، بقوة 200 حصان، مع عزم أقصى يصل إلى 330 نيوتن متر.

وبفضل محركها القوي تتمكن "جوليا" الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.7 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 235 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتمتلك الفئة الأعلى تجهيزاً من السيارة محركاً بنفس السعة اللترية ولكن بقوة 280 حصان، مع عزم أقصى 400

نيوتن ميتر، وتتسارع تلك الفئة من الثبات إلى 100 كم/س في 5.2 ثانية، أما سرعتها القصوى تصل إلى 240 كم/س.

يبلغ طول السيارة الإجمالي بفئاتها 4.643 ملم، وعرضها 2.024 ملم، وارتفاعها الكلي 1.436 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 141 ملم، بينما تصل سعة التخزين الخلفية "الشنطة" 480 لترًا مكعبًا.

تقف الفئة الأولى من "جوليا" على عجلات رياضية قياس 17 بوصة، بينما تمتلك الفئات الأعلى من السيارة إطارات رياضية قياس 18 بوصة.

وزودت "جوليا" بمواصفات الأمان المتمثلة في، 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD

لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام رصد النقاط العمياء.

كما يتوفر بها مصابيح أمامية حساسة للإضاءة، مصابيح ضباب خلفية، مساحات للمصابيح الأمامية، مستشعرات ركن أمامية وخلفية، مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي.

أما وسائل الترفيه داخل مقصورة "جوليا" تتمثل في، مكيف هواء أوتوماتيكي بخاصية DUAL ZONE، شاشة قياس 6.5 بوصة يمكن التحكم بها عن طريق اللمس، ومثبت للسرعة، مقاعد كهربائية مكسوة بالجلد، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل USB ، خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً بتقنية بلوتوث، وعجلة قيادة يمكن التحكم من خلالها في بعض الوظائف.​

وتتوافر السيارة بـ 3 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى، و775 ألف جنيه للفئة الثانية، و915 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً.