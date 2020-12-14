هل يُشترط وجود رخصة قيادة لشراء السيارة للنساء؟ “المرور” يُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن اشتراط وجود رخصة قيادة لشراء النساء للسيارات. وتساءل المتابع، قائلاً: “هل يشترط وجود رخصة قيادة لشراء السيارة للنساء؟” وأجاب المرور موضحاً أنه لا يشترط وجود رخصة قيادة لشراء النساء للسيارات، وقالت إدارة المرور عبر حساب تويتر: “مرحبًا بك، لا يلزم ذلك للمواطنين.. نشكر تواصلك”.

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