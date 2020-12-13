للأسبوع الـ18 على التوالي.. اعتقالات بـ"أحد الغضب" في بيلاروسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت قوات الأمن في بيلاروسيا حملة اعتقالات للأحد الـ18 على التوالي في صفوف المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها، أشخاصا في مينسك يفرون من عناصر قوات الأمن الذين كانوا يرتدون أقنعة، في حين أظهرت مقاطع أخرى متظاهرين يتم اقيادهم بعيدا وضربهم على أيدي الشرطة.



واعتقل أكثر من 210 أشخاص، وفقًا لقائمة أسماء نشرتها منظمة حقوق الإنسان "فياسنا".

وأصبحت الاعتقالات الجماعية هي سمة منتظمة في احتجاجات الأحد التي بدأت منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، فيما تم اعتقال أكثر من 300 شخص قبل أسبوع.

وشهدت المظاهرة الأسبوعية الأخيرة تجمع الآلاف أولاً في أحيائهم ثم تشكيل مجموعات أكبر.

وطالب المحتجون، الذين تظاهروا أيضًا في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، باستقالة لوكاشنكو، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 26 عامًا، مع السماح بمعارضة محدودة.

ويرفض لوكاشنكو المدعوم من موسكو، ترك السلطة ولم يتحدث سوى عن إصلاحات دستورية لمحاولة تهدئة غضب المحتجين.

ومنذ اندلاع حركة الاحتجاج، قُتل ما لا يقلّ عن أربعة أشخاص أثناء تظاهرات أو بعد توقيفهم، لكن وفيات أخرى مشبوهة قد تشير إلى وجود حصيلة أكبر.

وتحدّث عدد كبير من المتظاهرين الذين تم توقيفهم عن عمليات تعذيب أثناء اعتقالهم ووُضع مسؤولو المعارضة في السجن أو أُرغموا على نفي أنفسهم.