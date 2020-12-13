لماذا أوقفت تسلا إنتاج طرازي Sو X ؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت شركة "تسلا" الأمريكية الشهيرة لصناعة السيارات الكهربائية،وقف إنتاج الطراز S و X خلال الفترة من 24 ديسمبر الجاري و حتى 11 يناير المقبل.

وشركة تسلا لديها الكثير من الطلب على سياراتها الكهربائية رغم وباء كورونا، لكن لا يبدو أن هذا يمتد إلى أعلى سياراتها الكهربائية.

ووفق سي إن بي سي، لاحظت الشركة أن الطلب على سياراتها خلال الربع الأخير، من الطراز 3 والطراز Y الأكثر تكلفة كان أعلى مقابل تراجع الطلب على الطرازين S و X.

وقالت الشركة إنها ستمنح العمال "أجر أسبوع" وإجازات مدفوعة.

والشهر الماضي تعهد عملاق صناعة السيارات الكهربائية بطرح سيارة كهربائية في الأسواق بسعر لا يتعدى 25 ألف دولار في خلال 3 سنوات، بعد تخفيض التكلفة عن طريق سلسلة تحسينات تقنية.

وتسببت مجموعة من الثعابين الناعمة والسحالي في توقف بناء أول مصنع أوروبي لشركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية في ألمانيا مؤخرا.

وأوقفت المحكمة الإدارية في فرانكفورت عمليات إزالة الأشجار من موقع البناء، بسبب التهديد الذي تتعرض له الثعابين والسحالي التي تعيش في المنطقة مما يهدد بانهيار البيئة الخاصة بهم.

وجاء قرار المحكمة رغم حصول شركة "تسلا" على إذن من السلطات المحلية بقطع الأشجار على مساحة 83 هكتارا من الغابات لبناء منشآت للتخزين ومد الصرف الصحي.



مبيعات تسلا

وقالت الشركة إنها سلمت 139.999 سيارة في الربع الثالث من عام 2020، وأنتجت خلال الفترة ذاتها 145.036 سيارة.

وتجمع الشركة بين أرقام التسليم لسياراتها الكهربائية القديمة من طرازي Model X، و Model S، والسيارات الحديثة: Model Y، و Model 3.

وكانت شركة "تسلا" قد بدأت عام 2020 قائلة إنها "تتوقع تسليم ما لا يقل عن 500 ألف سيارة كهربائية خلال العام الحالي. ومع ذلك، فقد توقفت الشركة في الإيداعات المالية عن القول إنها "ستتجاوز بسهولة" 500 ألف عملية تسليم للعام الحالي.