القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعلت شركة هوندا اليابانية المنافسة في سوق الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بعد إطلاق الجيل الجديد من أيقونتها Acura MDX.
وذكرت الشركة أبرز 10 مواصفات لأيقونتها الجديدة، وقالت إن الجيل الرابع يقف على منصة جديدة كليا تصب تركيزها على ديناميكية القيادة؛ حيث يبلغ الطول 5.04 متر والعرض 2 متر والارتفاع 1.70 متر.
ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.89 متر، في حين تتراوح سعة حيز الحمولة من 459 إلى 2022 لترا من الأمتعة.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تتميز السيارة من خلال شبكة المبرد الجديدة وإطار النوافذ الجانبية المصنوع من الكروم أو المعدني المطلي باللون الأسود اللامع، فضلا عن الكشافات والمصابيح الخلفية النحيفة، والجنوط الكبيرة قياس 19 و20 بوصة.
وتتمتع المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة، مع حليات الخشب الفاخر، والألومنيوم المصقول، والجلد الفاخر، ومقاعد رياضية مكسوة بالجلد، وسقف بانورامي. ويتوفر لعشاق السيارة 16 لونا للمقصورة الداخلية.
وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة على سواعد محرك V6 سعة 3.5 لتر وبقوة 294 حصانا/362 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.
وأعلنت هوندا أن سعر السيارة Acura MDX الجديدة يبدأ من 46 ألفا و900 دولار أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز 10 معلومات عن هوندا Acura MDX الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.