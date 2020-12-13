وكيل رينو يختتم الدورة التدريبية لمسئولي المبيعات لدى الموزعين المعتمدين

كتب: باسل الحلواني اختتمت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة رينو، الدورة التدريبية التي نظمتها لمسئولي المبيعات لدى الموزعين المعتمدين لديها. وتستهدف الدورة التدريبية تعريف مسئولي المبيعات لدى الموزعين المعتمدين لوكيل رينو على أحدث ما وصلت إليه الشركة والمسئوليات المختلفة المطلوبة منهم خلال المرحلة القادمة، فضلاً عن صقل مهارتهم وقدراتهم في تعريف العملاء بمميزات كل سيارة على حدى. يأتي ذلك في إطار خطة الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM لتطوير منظومة تطوير المنتج لديها على مستوى الجمهورية.

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