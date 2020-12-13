مواصفات أمان جديدة لـ"إلنترا CN7".. تعرف على التفاصيل

كتب: باسل الحلواني
أكدت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية، أنها أضافت مواصفات أمان جديدة في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، من السيارة هيونداي إلنترا CN7 الجديدة.
وبحسب وكيل هيونداي في مصر، فإنالدفعات الجديدة من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من السيارة هيونداي إلنترا CN7، سوف يتم طرحها بنظامي "الثبات الإلكتروني ESP، ومانع الانزلاق "TC.
وقالت "جي بي غبور أوتو"، إن الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من السيارة هيونداي إلنترا CN7 سوف يتم طرحها بالإضافات الجديدة، بنفس الأسعار الحالية دون أي زيادات.
جدير بالذكر أن نظامي "الثبات الإلكتروني ESP، ومانع الانزلاق TC”، يتوافران في الفئتين السادسة والسابعة من “إلنترا CN7”، منذ بداية طرحهما في السوق المحلية.
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