- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت لقطات تجسسية جديدة لـ نيسان باثفاينر 2022 الجديدة كلياً نسخة الشرق الأوسط أثناء اختبارها لأول مرة وتحديداً في دولة الإمارات.
يُذكر أن الجيل الجديد من من باثفايندر سيُطرح في دول الخليج بمحرك 6 سلندر حقن مباشر مع ناقل حركة جديد بالكامل من 9 سرعات متخصص للدفع الأمامي وكذلك الدفع الأمامي مع خصائص الدفع الرباعي، في حين أن نسخة الشرق الأوسط وكذلك النسخة الأمريكية تتوفر بمحرك 6 سلندر بناقل حركة 9 سرعات.
أما النسخة الاوروبية من الطراز والنسخة الصينية التي ستُطلق هناك لأول مرة ستتوفر بمحرك 4 سلندر توربو بتقنية vc-turbo مع ناقل حركة 9 سرعات.
كانت هذه تفاصيل خبر نيسان باثفايندر 2022 الجيل الجديد كلياً يظهر أثناء اختباره بالامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.