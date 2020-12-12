نيسان باثفايندر 2022 الجيل الجديد كلياً يظهر أثناء اختباره بالامارات

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت لقطات تجسسية جديدة لـ نيسان باثفاينر 2022 الجديدة كلياً نسخة الشرق الأوسط أثناء اختبارها لأول مرة وتحديداً في دولة الإمارات.

يُذكر أن الجيل الجديد من من باثفايندر سيُطرح في دول الخليج بمحرك 6 سلندر حقن مباشر مع ناقل حركة جديد بالكامل من 9 سرعات متخصص للدفع الأمامي وكذلك الدفع الأمامي مع خصائص الدفع الرباعي، في حين أن نسخة الشرق الأوسط وكذلك النسخة الأمريكية تتوفر بمحرك 6 سلندر بناقل حركة 9 سرعات.

أما النسخة الاوروبية من الطراز والنسخة الصينية التي ستُطلق هناك لأول مرة ستتوفر بمحرك 4 سلندر توربو بتقنية vc-turbo مع ناقل حركة 9 سرعات.