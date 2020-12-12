جولة تاريخية بالصور تحكي أسرار شعارات السيارات الفارهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاصيل مثيرة وراء الشعارات المثبتة بمقدمة السيارات خاصة الفارهة،و قد لا يعمل كثيرون أن تلك الشعارات مرت بمراحل تعديل كثيرة حتى وصلت الى الشكل الحالي.

وفي تقرير مثير بالصور، عرض موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة أبرز شعارات السيارات الفارهة وماذا تعني؟



وضمت القائمة شعار رولز رويس البريطانية الشهير وهو على شكل تمثال لسيدة ذات رداء متطاير، وعرف باسم Spirit Of Ecstasy ومن تصميم Charles Robinson Sykes وكان أول ظهور عام 1900.



من بعده ضمن القائمة، شعار مرسيدس، الذي يحمل الشعار الرئيسي للماركة الألمانية الشهيرة، الذي يمثل النجمة الثلاثية.

من بعده، ضمت القائمة شعار ماركة Maybach، وهو عبارة عن حرفي M ، يمثلان الحروف الإنجليزية الأولى من ماركة Maybach وماركة مرسيدس.

وضمت القائمة أيضا، شعار ماركة جاجوار البريطانية، الذي يوضع في مقدمة السيارات على شكل الفهد الواثب.

وقد لا يعلم كثيرون أن ماركة بوجاتي الفرنسية، سبق لها أيضا طرح سيارات تحمل مثل هذا الشعار الحالي ضمن الموديلات الأولى التي طرحتها، وكان عبارة عن تمثال لفيل واثب في موديلات بوجاتي Type 55 و Type 57.

وضمت القائمة أيضا شعار ماركة بونتياك، وهو عبارة عن رأس لزعيم قبائل الأمريكيين الأصليين.

و ضمن القائمة، الشعار الخاص بماركة لينكولن الأمريكية، و استخدمته لسياراتها الأولى، وهو عبارة عن كلب صيد واثب، وعرف هذا الشعار باسم Greyhound.

في ختام القائمة، جاء شعار استخدمته ماركة دودج رام، في عدد من موديلاتها الأولى، وهو عبارة عن "تيس"واثب للأمام، وهو الرمز المعروف لماركة رام.



