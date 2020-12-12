مازدا تقدم فئة رياضية جديدة لـ MX-5 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مازدا عن تقديم فئة رياضية جديدة لسيارة MX-5 2021 في أستراليا باسم RS GT بتحديثات ميكانيكية حصرية. وتتميز الفئة الجديدة بمكابح برميو رياضية وجنوط 17 إنش حصرية مع تحديثات لنظام التعليق لتحسين ثبات وتوجيه السيارة على المضمار. وتعتمد فئة RS GT على محرك سكاي اكتيف 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 184 حصان وعزم 205 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات. وستكون الفئة حصرية على السوق الأسترالي فقط، على الأقل للوقت الحالي، بسعر 47,020 دولار أسترالي (131,000 ريال).

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