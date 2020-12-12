جينيسيس تخطط لطرح سيارتين كهربائيتين جديدتين في العام القادم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة هيونداي عن خطتها لاقتحام عالم السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، حيث تهدف لأن تستحوذ على 8-10% من سوق السيارات الكهربائية حول العالم بحلول 2040.

يُذكر أن هيونداي ستُطلق ايونيك 5 الكهربائية بالكامل العام المقبل، وسيتبعها أكثر من 12 سيارة كهربائية أخرى، والتي يُبنى بعضها على قاعدة عجلات E-GMP الجديدة، وتخطط الشركة لبيع 560 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2025، وستكون الزيادة أكبر في 2030 حيث ستوسع الشركة طرازاتها الكهربائية في أسواقها الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين، لتتمكن في النهاية من كهربة تشكيلتها بالكامل في الأسواق العالمية الرئيسية بحلول 2040.

من جانبها، ستطرح جينيسيس سيارتين كهربائيتين العام المقبل، لكن لم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل حول الأمر، لكنها أكدت أن واحدة منهم ستكون سيارة كهربائية جديدة كلياً، بينما السيارة الأخرى ستكون نسخة كهربائية من طراز في تشكيلتها الحالية.

في البداية، يُتوقع أن السيارة الكهربائية الثانية سالفة الذكر على الأرجح هي نسخة كهربائية من G80، وسيُطلق عليها اسم e80، وستبدو مطابقة مع الطراز القياسي لكن لديها شبك أمامي مغلق، وجنوط تعزز من ديناميكيتها الهوائية، ومصد خلفي فريد يفتقر إلى أنابيب العادم، وتُشير التكهنات إلى أنها ستحصل على نطاق كهربي يبلغ 500 كلم لكل شحنة.

ومن جانبها، فإن السيارة الكهربائية الجديدة كلياً تحمل الاسم الرمزي JW، وستحصل على قاعدة عجلات e-GMP الجديدة، وتُظهر اللقطات التجسسية السابقة أنها ستكون كروس أوفر صغيرة بنظام دفع على جميع العجلات، في حين أكدت هيونداي أن قاعدة العجلات سالفة الذكر تقدم نطاق يبلغ 500 كلم لكل شحنة، لذا يُتوقع أن تحصل JW على هذه الميزة الرائعة.