بي ام دبليو M4 كشف 2021 تظهر في صور براءات اختراع

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية مؤخراً صور لـ بي ام دبليو M4 كشف 2021 أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة، واليوم يُمكنك الاطلاع على تصميمها في صور براءات الاختراع التي نشرها مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.

في البداية، تتميز السيارة بتصميم الشبك الأمامي العملاق ذي القضبان الأفقية مثل شقيقتها الكوبيه، بالإضافة إلى مصد أمامي رياضي، وغطاء محرك منحوت، ومصابيح أمامية مألوفة، كما تأتي بسقف علوي ناعم قابل للطي، وحزام مائل إلى الأعلى يلتف حول السيارة.

وتتميز السيارة أيضاً بغطاء صندوق خلفي فريد من نوعه، مع ضوء مكابح ثالث مُدمج في الجناح الخلفي، وبخلاف ذلك، فإن الطراز يُشبه إلى حد كبير النسخة الكوبيه، حيث يمتلك مصابيح خلفية نحيلة، ونظام عادم رباعي، ومشتت هواء بارز.

في حين ستستمد قوتها من محرك بست اسطوانات مزدوج التوربو سعة 3 لتر يولد قوة 473 حصان، و503 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك إما بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، بالإضافة إلى نظامي الدفع الخلفي وعلى جميع العجلات.

وفي النهاية، ستكشف الشركة عن تفاصيل السيارة كاملة عند الكشف عنها العام المقبل، لكن يُتوقع أن تصبح أبطأ قليلاً من النسخة الكوبيه بسبب الوزن الأكبر، حيث تتسارع الكوبيه من 0 إلى 96 كلم/سا في 4.1 ثانية.