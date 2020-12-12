صنع في أوروبا.. شاهد أبرز سيارات 2021 المنتظرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات الرياضية، التي تقدم منها للأسواق نسخ جديدة كليا، بقدرات وإمكانيات حديثة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية أوروبية الصنع التي تطرح منها نسخ جديدة خلال عام 2021 من مختلف الماركات البارزة.

بدأ الموقع قائمته بطراز بورش "باناميرا"، الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021، يشمل طرح فئة رياضية جديدة باسم Sport Turismo.



من بعده، جاء ضمن القائمة طراز أودي RS3 الرياضي، الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021، بقدرات محدثة، تشمل محركا ينتج قوة 415 حصانا.

ومن ماركة بي إم دبليو، يشهد عام 2021 طرح نسخة جديدة من طراز M5 Competition، بإمكانيات جديدة تشمل تدعيما لقوة محركه، الذي تصل قوته لـ 616 حصانا.

ومن ماركة جاجوار، ضمن فئات SUV الرياضية، تطرح لعام 2021 نسخة جديدة من طراز F-Pace SVR، وتتوفر بمحرك ينتج قوة تصل لـ550 حصانا.

من بعده ضمت قائمة "هوت كارز" نسخة جديدة ستطرح لعام 2021 ضمن أبرز السيارات الرياضية التي ستتوفر خلال العام، وهو طراز فيراري Portofino M الذي سيتوفر بمحرك V12 ينتج قوة 612 حصانا، أعلى من الجيل السابق من هذا الطراز الذي توفر بمحرك ينتج قوة 592 حصانا.

ومن ماركة بورش، جاء طراز آخر ضمن القائمة، تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021، هو طراز Taycan Cross Turismo الكهربائي المتميز.

وطراز مرسيدس الرياضي AMG E63 S الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021، بمحرك أكثر قوة، ينتج 603 أحصنة، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.0 ثانية.

ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة طرازا آخر سيكون من أبرز السيارات الرياضية التي تطرح منها نسخ جديدة خلال عام 2021 المقبل، وهو طراز 4 Series Convertibl.



