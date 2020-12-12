كنز أسفل سيارتك.. هل تعرف مكانه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت كل سيارة يُخبأ أسفلها كنز، خصوصا بعد تشديد سياسات المناخ والحد من تلوث البيئة، ويكمن السر في الكاتلايزر أو المحولات الحفازة.

وتحتوي الكاتلايزر أو المحولات الحفازة (Catalytic converter) الموجودة أسفل كل سيارة على معادن البلاديوم والروديوم والبلاتين، وهي معادن باهظة الثمن، والهدف منها التقليل من أضرار الغازات السامة المنبعثة من السيارة.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن ندرة البلاديوم ومحدودية مخزونه العالمي تسببت في ارتفاع سعره، خاصة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي وضع معايير جديدة لخفض معدل انبعثات الكربون في السيارات عام 2014، ما أدى إلى زيادة الطلب على معدن البلاديوم في صناعة السيارات الحديثة ووصل سعر عنصر البلاديوم إلى 2590 دولارا للأوقية (الأونصة) متجاوزا الذهب الذي يبلغ سعر الأوقية به نحو 1839 دولارا، بفارق سعر 751 دولارا.





أغلى من الذهب

وقال سالم العجيلي، وهو صاحب إحدى الورش المختصة بشراء البلاديوم في ليبيا ولديه خبرة طويلة في هذا المجال، خلال مقابلة صحفية مع صحيفة إندبندنت، إن سعر البلاديوم يقدر بالجودة من خلال الكود أو الرمز المطبوع على علبة الكاتلايزر.

وأضاف أن الأسعار تختلف من ورشة إلى أخرى، ويعمل في هذه المهنة عمال أفارقة مهمتهم تفكيك المحولات الحفازة عن السيارات ليتم وزنها أو تقييمها بحسب ما يرى أصحاب الورش، وتتم عملية البيع للمندوبين والأجانب لشركات ألمانية وبريطانية وأمريكية.

وعن سعر بيع البلاديوم الموجود في السيارة، قال حسين المهدي أحد العاملين بورشة مخصصة لشراء البلاديوم، إن عدد السيارات التي تدخل الورشة تصل في بعض الأحيان إلى نحو 100 سيارة في اليوم الواحد، وتبدأ أسعاره من 370 إلى 4430 دولارا، وترتفع بحسب الجودة والوزن.

أحذر اللصوص

تتعرض الكثير من السيارات إلى عمليات سرقة، حيث يقوم اللصوص بسرقة المحولات الحفازة من السيارات للحصول على هذا المعدن الثمين، وقد سجلت حالات سرقة كثيرة في مدن حول العالم.





خطورة إزالة المحولات الحفازة

إن الضرر من إزالة المحولات الحفازة لا يقتصر فقط على السيارة وإنما الضرر الأكبر هو الذي يهدد البيئة وصحة الإنسان، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية أن الملايين حول العالم يموتون كل عام بأمراض يتسبب بها تلوث الجو وأبرزها سرطان الرئة وحساسية الصدر، وفي أبحاث أخرى اتضح أن تلوث الهواء قد يسبب أمراضا مثل القلب وتصلب الشرايين.