كورونا يعطل محركات فولكسفاجن في فولفسبورج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت مجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات إغلاق مصنعها في فولفسبورج شمال غربي البلاد بسبب إصابات بعدوى كورونا.

وقال متحدث باسم المجموعة: "هذا الإجراء يطبق ليلة الإثنين / الثلاثاء المقبلين في نوبة العمل الليلية". ويتأثر بهذا القرار أقسام التوريد في مصنع مدينة براونشفايج أيضا.

وبررت المجموعة هذا الإلغاء العاجل لعملية الإنتاج بإصابات عاملين بالمصنع بعدوى فيروس كورونا. وذكرت أن العمل يجري حاليا على اتخاذ تدابير لمواجهة الموقف وإيجاد بدائل من أجل تقليل الآثار المترتبة على القرار.

وأوضحت المجموعة الألمانية أنها تسعى إلى الانتهاء بأسرع إمكانية متاحة من تصنيع سيارات يتعذر إنتاجها في فولفسبورج حاليا بسبب الإغلاق، مبينة أن إدارة المجموعة ومجلس التشغيل اتفقا على الإبلاغ عن اتباع برنامج العمل القصير للعاملين المصابين بالفيروس.

ولم تعلن الشركة حتى الآن عن عدد العمال المصابين.

وقالت دوائر تابعة للمجموعة إن إنتاج سيارات الجولف في فولفسبورج ومصنع مدينة إمدن سيتأثران بالقرار.

وأضافت هذه الدوائر أن هذا ربما يعني ارتفاع عدد الموظفين الذين سيتوقفون مؤقتا عن العمل من آلاف إلى عدد يناهز عشرات الآلاف.

28 ألف إصابة جديدة

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 28 ألفا و438 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكانت ألمانيا سجلت أمس الجمعة رقما قياسيا في أعداد الإصابات الجديدة بواقع 29 ألفا و875 إصابة. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 23 ألفا و318 إصابة.

كما سجلت ألمانيا اليوم 496 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى في عدد الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة بواقع 598 حالة. وبلغ بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 21 ألفا و466 حالة.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و300 ألف و516 حالة. ووفقا لتقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين حتى الآن نحو 957 ألفا و500 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.11، ما يعني أن كل 100 مصاب قد ينقلون العدوى إلى 111 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.