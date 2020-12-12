توقعات بانتعاش مبيعات السيارات بعد البدء في تنفيذ الإحلال

كتب: باسل الحلواني

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات من المنتظر أن تشهد انتعاشاً في حجم المبيعات عقب البدء في تنفيذ إحلال المركبات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، خاصةً الطرازات المُجمعة محلياً.

وتوقع "أبوالمجد"، أن تشهد مبادرة إحلال السيارات القديمة إقبالاً

كبيراً من المواطنين بعدما أعلنت وزيرة التجارة والصناعة عن توفير سيارات بقسط يبدأ من 1500 جنيه، على أن يتم دفع مقدم السيارة من الحافز الذي سيحصل عليه المواطن بدعم من البنك المركزى.

أوضح أن الاتجاه العام للدولة

يسير في اتجاه التحول بقوة نحو الطاقة النظيفة، سواء من خلال الاعتماد على السيارات العاملة بالغاز، أو الكهرباء، لافتاً إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يُخفض من معدلات الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها السيارات العاملة بالوقود التقليدي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه خلال أمس بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز.