لكزس تشعل المنافسة في أرض تسلا.. تكنولوجيا جديدة للسيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حتى هذه اللحظة، لم تطرح شركة لكزس اليابانية أي سيارة كهربائية في أمريكا حيث تتسيد تسلا السوق، لكن يبدو أن هذا الواقع سيتغير.

فحسب موقع "موتور تريند"، تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة "لكزس" التابعة لتويوتا طرح سيارة كهربائية في أمريكا بتكنولوجيا متطورة تماما.

ومن المنتظر أن تكشف لكزس عن خططها لتطوير سيارات تعمل بمحرك كهربائي من خلال النموذج الاختباري القادم الذي يستخدم تكنولوجيا الدفع الرباعي المعروفة باسم "دايكرت فور" التي طورتها لكزس.

يذكر أن تكنولوجيا "دايكرت فور" مصممة للاستخدام في كل من السيارات الهجين والكهربائية، وتتيح التحكم بدقة في نقل عزم المحرك من كل من المحركات الكهربائية الأمامية والخلفية وقوة المكابح إلى العجلات الأربع للسيارة.

وفي حين تعتزم لكزس عرض التكنولوجيا الجديدة رسميا من خلال نموذج اختباري لسيارة تبدو منخفضة التعليق وذات مقدمة طويلة، فإن الشركة طرحت صورتين لمركبتين مموهتين تقول إنهما تعملان بالتكنولوجيا الجديدة.

ويعتقد أن إحداها ستكون السيارة لكزس إي.إس صالون والأخرى ستكون من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

ويتوقع موقع موتور تريند الكشف عن معلومات أكثر عن تكنولوجيا دايكرت فور واستخداماتها المستقبلية خلال الشهور المقبلة.

وربما في نفس الوقت الذي ستزيح فيه لكزس الستار عن نموذجها الاختباري الجديد.

جدير بالذكر أن السيارات الهجين التي تعمل بمحركي بنزين وكهرباء ليست شيئا جديدا بالنسبة للكزس، حيث تبيع مثل هذه السيارات كطراز يو.إكس 300 إي في الأسواق الأخرى.

وبحسب موتور تريند فإن لكزس لا تبيع حاليا أي سيارات كهربائية في السوق الأمريكية.