أهم مميزات سيارات BMW X6 M لعام 2021.. قوة الـSUV ورفاهية البافارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات SUV الفارهة، أعلنت ماركة بي إم دبليو الألمانية عن طرحها لنسخة جديدة لعام 2021 من طراز X6 M.

وتنافس بي إم دبليو بسيارتها الجديدة X6 M موديلات بارزة تطرح بالأسواق ضمن نفس الفئة، مثل جينيسيس GV80 وبورش كايين.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه والفئات المتوفرة منه للبيع بالأسواق، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد في نسخة 2021

وجاءأبرز ما أجرته بي إم دبليو من تحسينات على نسخة 2021 من طراز X6 M، تدعيم منظومته التقنية بإضافة نظام أندرويد أوتو، مع توفير خاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي لمدة عام مجانا.





الأسعار

يتوفر طراز بي إم دبليو X6 M، بفئة وحيدة للبيع بتكلفة 109,595 دولار.

المحرك

ويتوفر طراز X6 M بمحرك هو نفسه الذي يطرح به طراز بي إم دبليو M5، وهو محرك V8 توربيني مزدوج بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة 600 حصان، مع ناقل سرعة أتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، ونظام دفع خلفي.

التقنيات

وضمن كماليات الطراز، استعرض موقع "كار أند درايفر"، القدرات التقنية لـ X6 M، والتي تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام iDrive المعلوماتي الذي تطوره بي إم دبليو بنفسها لسياراتها.

ويتوفر بالطراز أيضا نظام صوتي من ماركة Harman/Kardon أو ماركة Bowers & Wilkins ليختار فيما بينهما عملاء الماركة البافارية عند الشراء.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتشمل، نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الركن الذاتي، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.