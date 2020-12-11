بالأرقام.. ننشر أعداد المركبات المُرخصة خلال "نوفمبر" الماضي

كتب: باسل الحلواني

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، بالتعاون مع الأهرام، عن المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم إصدار رخص لها فى شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، فإن إجمالي عدد المركبات فى جميع وحدات مرور مصر البالغة 198 وحدة مرور وصلت 472 ألف و777 مركبة فى مقابل 533 ألفا و868 مركبة الشهر الماضى من بينهم 48 ألف و565 مركبة "زيرو" و3285 مركبة جمرك و324 مركبه هيئة دبلوماسية.

أظهر التقرير أن عدد السيارات الزيرو التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها بلغت 22 ألف و365 سيارة ملاكى، بينما بلغت الدراجات النارية نحو 17 ألف و272 دراجة.

وعن النقل فبلغ 3110 سيارة نقل، ونحو 498 أتوبيسا خاصًا، و1480 جمرك ملاكى ـ و562 أتوبيس جمرك.

وأورد التقرير أيضا أن عدد المركبات الزيرو والمستعملة، التى تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها وتستخدم الكهرباء 78 مركبة.

فى حين تستخدم نحو 35 ألف و93 مركبة البنزين.

وسجلت المركبات التى تستخدم السولار نحو 102 ألف و166 مركبة، بينما تم ترخيص 34 مركبة تستخدم الغاز الطبيعى.

و يستخلص التقرير أرقام مهمة تكشف أن عدد السيارات موديل 2019 المرخصة بلغت 2492 مركبة

فى حين بلغت طراز 2020 المرخصة نحو 19 ألف 132 مركبة.

وسجلت طرازات 2021 المرخصة 26 ألف 941 مركبة.

ويستخلص التقرير نفاد مخزون 2018؛ إلا أن هناك 2492 سيارة موديل 2019 أي أنه لا يزال هناك مخزون ولكنه ضئيل حيث سجلت السيارات الملاكى المرخصة نحو 244 سيارة ملاكى.

وعن موديلات 2020 نستنتج اقتراب نفادها لترخيص نحو 3508 سيارة ملاكى.

ويبدو أن طرازات 2021 بدأت تثبت نفسها حيث سجلت نحو 19 ألف و883 سيارة ملاكى.

جدير بالذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها فى شهر أكتوبر 2020 فى جميع وحدات مرور مصر والتى تبلغ نحو 198 وحدة مرور بلغت 533 ألف و868 مركبة، فى مقابل 617 ألف و868 مركبة فى سبتمبر الماضى - وجاء من بينهم 48 ألف و170 مركبة زيرو و2116 مركبة جمرك و308 مركبة هيئة دبلوماسية.