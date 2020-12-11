أودي تبدأ الإنتاج الشامل للسيارة e-tron GT الكهربائية الفاخرة‎

الجمعة 11 ديسمبر 2020

أعلنت شركة أودي بدء الإنتاج الكبير لسياراتها الجديدة e-tron GT الكهربائية ”الصالون“، وستكون أول سيارة كهربائية من أودي تصنع في ألمانيا، نظرًا لأن طرازي e-tron وe-tron Sportback SUV تم تصنيعهما في بروكسل.

وكانت أودي قد كشفت النقاب عن النموذج الأولي لـ e-tron GT في عام 2018، واستطاعت السيارة لفت انتباه الجمهور بفضل ظهورها في فيلم الخيال ”أفينجرز“.

وبحسب تقارير، سيتم تصنيع السيارة الكهربائية في مصنع ”بولينجر هوف“ للسيارات الرياضية في مدينة نيكارسولم في جنوب ألمانيا، حيث يتم تجميع سيارة Audi R8 الرياضية ذات المحرك المتوسط.

وتحسبًا لبدء إنتاج e-tron GT، خضع المصنع للتحديث، حيث تم تصميم المشروع للتجميع على نطاق صغير، وتم تركيب وإنشاء ورشة منفصلة مؤتمتة تمامًا تضم ناقلا علويا جديدا، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 34 روبوتًا.

في حين أن سيارة R8 الرياضية، التي تُصنع بالمصنع ذاته، سيستمر إنتاجها على خط مشترك مع السيارة الجديدة لكن بكميات صغيرة.

وأشار الموقع إلى أن تجميع السيارتين على خط إنتاج واحد رغم المفاهيم التكنولوجية المختلفة، يعد تجربة فريدة لشركة فولكس فاجن AG لصناعة السيارات، التي تعد أودي إحدى علاماتها التجارية الرائدة في العالم.

تعتمد e-tron GT على هيكل J1، بالتعاون مع شركة بورش، كما جرى بالفعل إنتاج محركات هجينة إضافية لـ أودي من شأنها خفض انبعاثات العادم بشكل نهائي، ويعتقد مدير المصنع هيلموت ستيتنر أن هذا الأمر قد ساعدهم في إنتاج e-tron GT بشكل أسرع، كما أكد أن الإنتاج الشامل سيبدأ في الموعد المحدد رغم جائحة كورونا؛ ”نتيجة الكفاءات والعمل الجماعي القوي“.