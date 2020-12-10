موجز الخليج 365 للسيارات.. بوجاتي بسرعة النيزك منافسة لكزس وفولفو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة "بوجاتي" الفرنسية للسيارات الخارقة عن تطوير سيارة جديدة بقوة فائقة تحت اسم "بولايد" أو النيزك".

سعيا منها لمنافسة سيارات مثل طراز فولفو XC40 وبي إم دبليو X1، أعلنت ماركة لكزس عن طرحها نسخة جديدة مخصصة لعام 2021 من طراز NX.

أعلنت ماركة بي إم دبليو عن مواصفات وإمكانيات نسخة عام 2021 الأحدث من طرازها المتميز X7، الذي تنافس به موديلات مثل مرسيدس GLS-CLASS.

ضمن فئات سيدان الفخمة، أعلنت ماركة أودي الألمانية عن طرحها لنسخة جديدة مخصصة لعام 2021 من طراز A8.

على نهج بقية شركات السيارات العالمية الكبرى، أعلنت هيونداي موتورز أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية خطة لضمان الوجود في المستقبل.

تستعد ماركة أودي لمنافسة شرسة ضمن سوق السيارات الكهربائية خلال 2021 بطرحها لمجموعة استثنائية من الموديلات، منها طراز e-tron Sportback

