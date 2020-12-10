تويوتا كراون SUV تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسابيع من صدور تقارير يابانية عن تخطيط تويوتا لطرح كراون SUV في 2022، ظهر تصميم تخيلي للسيارة في مجلة Best Car اليابانية.

تويوتا كراون هي أقدم موديل في مجال العلامة اليابانية، حيث بدأ إنتاجها في 1955 ومضى عليها 15 جيل.. وقد انطلق الجيل الحالي في 2018 قبل حصوله على تعديلات محدودة مؤخراً بشاشة معلومات ترفيهية أكبر حجماً ضمن تحديثات أخرى.

وقد أشارت التقارير اليابانية الأخيرة أن كراون SUV ستكون مبنية على موديل هايلاندر مع استخدام نفس منصة TNGA-K.

بالطبع لا يمكننا التيقن من صحة هذه المعلومات للوقت الحالي، خاصة وأن كراون تظل اسماً بالغ الأهمية في تاريخ تويوتا.. لذا نفضل انتظار التأكيدات الرسمية.