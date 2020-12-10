تعرف على أنواع محركات السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر السيارات الكهربائية من أفضل أنواع السيارت وهذا لمميزاتها المتعددة حيث تحتوي على المحرك الكهربائي على العكس مع السيارات التقليدية.

في التقرير التالي نتعرف على أنواع محركات السيارات الكهربائية المختلفة.



أنواع محركات السيارات الكهربائية:

محركات السيارات الكهربائية بالبطارية Bettery Electric Vehicles –BEV





السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات تعتبر من أفضل أنواع السيارات، حيث أن المحرك الكهربائي المزود بالبطارية يعمل بكفاءة عالية جدا بحوالي 4 أضعاف من كفاءة محركات الإحتراق الداخلي.

وتكون السيارات مزودة ببطاريات ما بين 15 إلى 100 كيلو وات ساعة لمسافة تزيد عن 500 كم، ويتم شحن السيارة باستخدام الشحن البطيء بالتيار المتناوب AC والشحن السريع بالتيار المستمر DS.

محركات السيارات الهجينة Hybrid Electric Vehicles Hev





السيارات الكهربائية الهجينة تحتوي البطاريات الكهربائية ومحرك الإحتراق الداخلي الذي يعمل بالوقود حيث تعمل البطاريات على تحريك السيارة، بينما محرك الإحتراق الداخلي يساعد على شحن البطارية بشكل متقطع.

المحركات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن Plug-in Hybrid Electric Vehicle-Phev





تأتي البطاريات بحوالي 10 كيلو وات ساعة وبجهد أعلى، والسيارات التي تحتوي على هذا النوع من المحركات يمكن أن يتم شحن البطارية من الخارج باستخدام مصدر خارجي للطاقة، مما يقلل من تشغيل محرك الإحتراق الداخلي، وعادة ما يكون هذا النوع من السيارات مزود بنظام الفرامل المعيدة للتوليد.

مميزات السيارة الكهربائية:

تعتبر من السيارات الجيدة التي تساعد في الحفاظ على البيئة والتي تقلل من الإنبعاثات الضارة من أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والغبار الناعم.

السيارات الكهربائية لديها القدرة على الحفاظ على الطاقة المخزنة وعدم تسريبها، والبطارايات الكهربائية المزودة بالسيارة تمنح المحرك قوة لقطع المسافات الطويلة على حسب سعة الشحن.